    Yaponiyanın müdafiə naziri ABŞ-yə səfər edəcək

    • 09 yanvar, 2026
    • 12:02
    Yaponiyanın müdafiə naziri ABŞ-yə səfər edəcək

    Yaponiya müdafiə naziri Sindziro Koidzumi 12-18 yanvar tarixlərində ABŞ-yə səfər edəcək.

    "Report" "Japan times"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, mətbuat konfransı zamanı bildirib.

    "Pentaqon rəhbəri Pit Heqsetlə görüşüm zamanı təhlükəsizlik sahəsində vəziyyəti müzakirə etmək niyyətindəyəm", - o qeyd edib.

    Müdafiə Nazirliyinin saytında Koidzuminin dərc etdiyi səfər proqramına əsasən, o, yanvarın 12-də Hind-Sakit okean komandanlığını ziyarət edəcək və Honoluluda müdafiə festivalında çıxış edəcək. Daha sonra o, Los-Ancelesə gedəcək, orada müdafiə sənayesi nümayəndələri ilə görüşməyi planlaşdırır, sonra isə Heqsetlə danışıqlar üçün Vaşinqtona gedəcək.

    ABŞ və Yaponiya müdafiə nazirlərinin görüşü yanvarın 15-nə planlaşdırılıb.

    Глава Минобороны Японии на следующей неделе посетит США
    Japan's defense chief to meet Pete Hegseth in Washington

