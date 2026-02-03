İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    NYT: Klinton cütlüyü Epşteyn işi üzrə ifadə verməyə razılaşıblar

    Digər ölkələr
    03 fevral, 2026
    05:51
    ABŞ-nin keçmiş prezidenti Bill Klinton və sabiq dövlət katibi Hillari Klinton Ceffri Epşteyn işi ilə bağlı istintaqın bir hissəsi olaraq Nümayəndələr Palatasının Nəzarət Komitəsi qarşısında çıxış etməyə razılaşıblar.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "The New York Times" (NYT) qəzeti xəbər verib.

    Qeyd olunur ki, cütlük Konqresə hörmətsizlik məsələsi ilə bağlı səsvermədən bir neçə gün əvvəl respublikaçıların tələblərinə tabe olub.

    Cütlük əvvəllər bir neçə ay ərzində Komitə sədri Ceyms Komerin məhkəmə çağırışına tabe olmaqdan imtina edib və istintaqı siyasi motivli adlandırıb. Onların mövqelərini dəyişdirmək qərarı komitədəki bəzi demokratların əməkdaşlıqdan imtina etdikləri üçün Klintonlara cinayət ittihamları qaldırmaqda respublikaçıları dəstəkləməsindən sonra verilib.

    NYT: Чета Клинтонов согласилась дать показания по делу Эпштейна

