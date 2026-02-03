NYT: Чета Клинтонов согласилась дать показания по делу Эпштейна
- 03 февраля, 2026
- 04:58
Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон согласились предстать перед комитетом Палаты представителей по надзору в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна.
Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times, отмечая, что супруги уступили требованиям республиканцев за несколько дней до голосования по вопросу о неуважении к Конгрессу.
Ранее чета в течение нескольких месяцев отказывалась выполнять требования повестки председателя комитета Джеймса Комера, называя расследование политически мотивированным. Решение изменить позицию было принято после того, как часть демократов в комитете поддержала республиканцев в вопросе привлечения Клинтонов к уголовной ответственности за отказ от сотрудничества.
