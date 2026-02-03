Xameneinin müşaviri: ABŞ İrana hücum etsə, Tehranın hədəfi İsrail olacaq
Region
- 03 fevral, 2026
- 06:22
ABŞ-nin təcavüzü halında İsrail ərazisi İran üçün qanuni hədəf olacaq, çünki "onlar birdir".
"Report"un məlumatına görə, İslam Respublikasının Ali Rəhbəri Seyid Əli Xameneinin Əli Şəmxani bunu "Al Mayadeen" telekanalına müsahibəsində bildirib.
"İsrail və Amerika iki ayrı qurum deyil; onlar bir qurumdur", - o, ABŞ-nin İslam Respublikasının ərazisinə hücumu halında Tehranın İsrailə qarşı cavab tədbirləri ilə bağlı suala cavabında bildirib.
"Əgər Amerika zərbə endirsə, İsrail mütləq iştirak edəcək və bizim cavabımız mütənasib olmalıdır", - Şamxani vurğulayıb. O, əlavə edib ki, cavabın miqyası onların hərəkətlərindən və addımlarından asılıdır.
Son xəbərlər
06:22
Xameneinin müşaviri: ABŞ İrana hücum etsə, Tehranın hədəfi İsrail olacaqRegion
05:51
NYT: Klinton cütlüyü Epşteyn işi üzrə ifadə verməyə razılaşıblarDigər ölkələr
05:14
Çində körpü uçub, ölən və itkin düşənlər varDigər ölkələr
04:41
Tramp ABŞ-nin strateji mineral ehtiyatının yaradıldığını elan edibDigər ölkələr
04:08
Lekornyu: Fransanın nəhayət büdcəsi varDigər ölkələr
03:36
Zelenski Ukraynanın Kubadakı səfirini vəzifəsindən azad edibDigər ölkələr
03:11
ABŞ Prezidenti şatdauna son qoymaq üçün tədbirlər gördüyünü bildiribDigər ölkələr
02:48
Jelko Komşiç: Cənub Qaz İnterkonnektoru Bosniya və Herseqovina üçün strateji maraqdırDigər ölkələr
02:32