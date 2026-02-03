Советник Хаменеи: Израиль станет целью для Тегерана в случае удара США по Ирану
В регионе
- 03 февраля, 2026
- 05:46
Территория Израиля станет законной целью для Ирана в случае агрессии США, так как "они - одно целое".
Как передает Report, об этом заявил в интервью телеканалу Al Mayadeen советник верховного лидера исламской республики (Сейид Али Хаменеи - ред.) Али Шамхани.
"Израиль и Америка - это не два отдельных элемента, они - одно целое", - сказал он, отвечая на вопрос об ответных мерах Тегерана в отношении Израиля в случае удара США по территории исламской республики. "Если Америка нанесет удар, то Израиль, разумеется, будет вовлечен, и наш ответ должен быть соразмерным", - подчеркнул Шамхани, уточнив, что масштаб ответа "зависит от их действий и шагов".
