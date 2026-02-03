Tramp ABŞ-nin strateji mineral ehtiyatının yaradıldığını elan edib
- 03 fevral, 2026
- 04:41
Birləşmiş Ştatlar kritik faydalı qazıntıların strateji ehtiyatının yaradılmasına başlayır, onun formalaşmasına birinci mərhələdə 12 milyard dollar vəsait ayrılacaq.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bunu Ağ Evdə çıxışında bildirib.
Onun sözlərinə görə, ABŞ-nin İxrac-İdxal Bankı tərəfindən təşəbbüs üçün 10 milyard dollar ayrılacaq, əlavə 2 milyard dollar isə özəl sektordan gələcək. "Bu gün biz fövqəladə hallarda mülki məqsədlər üçün ABŞ-nin vacib mineralların strateji ehtiyatının yaradılmasını elan edirik", - Tramp bildirib. Qeyd edib ki, hakimiyyət orqanları "Vault" layihəsinin icrası üçün istifadə edilən kreditdən faiz gəliri əldə etməyi gözləyirlər.
Öz növbəsində, ABŞ-nin İxrac-İdxal Bankının prezidenti Con Yovanoviç strateji ehtiyatın Amerikanın vergi ödəyiciləri tərəfindən subsidiyalaşdırılmayacağını vurğulayıb.