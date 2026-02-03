Трамп объявил о создании стратегического резерва минералов в США

Соединенные Штаты приступают к созданию стратегического резерва критически важных полезных ископаемых, на формирование которого на первом этапе будет направлено $12 млрд.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме.

По его словам, $10 млрд на реализацию инициативы будет выделено Экспортно-импортным банком США, ещё $2 млрд поступят из частного сектора. "Сегодня мы объявляем о создании американского стратегического резерва критически важных минералов для использования в гражданских целях при чрезвычайных обстоятельствах", - сказал Трамп, отметив, что власти ожидают получения доходов от процентов по кредиту, использованному для запуска проекта Vault.

В свою очередь президент Экспортно-импортного банка США Джон Йованович подчеркнул, что создаваемый стратегический резерв не будет субсидироваться американскими налогоплательщиками.