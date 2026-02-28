Çili Çinin tibbi gəmisinə əhaliyə yardım etməyə icazə verməyib
- 28 fevral, 2026
- 03:46
Çili, Çin xəstəxana gəmisinin göyərtədə tibbi xidmət göstərməsinə icazə verməyib və gəminin yerli sakinləri müalicə etmək səlahiyyətinin olmadığını bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.
Məlumata görə, qərar ABŞ-ın sualtı rabitə kabeli layihəsi ilə bağlı artan təzyiqi fonunda verilib. Təxminən on iki ölkəyə səyahət edən "İpək Yolu Gəmisi" tibbi gəmisi çərşənbə günü Çilinin Valparaiso liman şəhəri yaxınlığındakı sulara çatıb.
Çili Səhiyyə Nazirliyi regional ofisi vasitəsilə bildirib ki, gəminin yerli əhaliyə tibbi xidmət göstərməsi üçün 2025-ci ilin sonlarında Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim edilmiş sorğunu nəzərdən keçirib, lakin müvafiq icazəni verməmək qərarına gəlib.
Çinin Çilidəki səfirliyi hələlik bu məsələ ilə bağlı heç bir şərh verməyib.
Qeyd etmək lazımdır ki, Çili hazırda Çinlə münasibətləri ilə bağlı Vaşinqtonun təzyiqi altında tarazlıq saxlayır. ABŞ üç Çili rəsmisinə viza məhdudiyyətləri tətbiq etmək niyyətini açıqlayıb. Onlar iddia edirlər ki, bu, vacib telekommunikasiya infrastrukturunu təhlükəyə atıb və regional təhlükəsizliyə xələl gətirib.