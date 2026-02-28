Чили отказалась разрешить оказание медпомощи на борту китайского медицинского судна

Чили отказала в выдаче разрешения китайскому госпитальному судну на оказание медицинских услуг на борту, заявив, что судно не имеет полномочий для лечения местных жителей.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что такое решение было принято на фоне усиливающегося давления со стороны США в связи с проектом прокладки подводного кабеля связи.

По информации агентства, Медицинское судно Silk Road Ark, совершающее рейс примерно в дюжину стран, в среду прибыло в акваторию у чилийского портового города Вальпараисо.

Министерство здравоохранения Чили через свое региональное подразделение сообщило, что рассматривало запрос, направленный через Министерство иностранных дел в конце 2025 года, о предоставлении судном медицинских услуг местному населению, однако решило не выдавать соответствующее разрешение.

Посольство Китая в Чили пока не комментирует данный вопрос.

Отметим, что Чили в настоящее время балансирует под давлением Вашингтона из-за своих отношений с Китаем. США заявили о намерении ввести визовые ограничения в отношении трех чилийских чиновников, которые, по их утверждению, поставили под угрозу критически важную телекоммуникационную инфраструктуру и подорвали региональную безопасность.

Министр иностранных дел Чили Альберто ван Клаверен сообщил, что предложение двух китайских компаний о строительстве подводного кабеля, соединяющего Чили и Гонконг, вызвало обеспокоенность у США, которые считают, что проект может представлять угрозу безопасности.

Чилийские официальные лица, в свою очередь, подчеркнули, что проект находится на ранней стадии и пока не был утвержден.