Avstraliya İran vətəndaşlarına və qurumlarına sanksiyalar tətbiq edib
- 03 fevral, 2026
- 06:38
Avstraliya, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (İranın Silahlı Qüvvələrinin elit bölməsi - SEPAH,) üzvləri də daxil olmaqla İranın 20 vətəndaşına sanksiya tətbiq edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə xarici işlər naziri Penni Vonq bildirib.
"Avstraliya hökuməti İranın 20 vətəndaşına və üç qurumuna qarşı əlavə sanksiyalar tətbiq edir. Yeni siyahıya İran xalqına zülm etməkdə, daxili etirazların qəddarcasına yatırılmasında, həm İran daxilində, həm də xaricində insanların həyatlarına təhdid yaratmaqda iştirak edən İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) yüksək vəzifəli nümayəndələri daxildir", - Vonq bildirib.
O, Avstraliya hakimiyyətinin əvvəllər SEPAH-ı terrorçuluğun dövlət səviyyəsində sponsoru (27 noyabr 2025-ci il) kimi tanıdığını qeyd edib.
Nazir həmçinin Avstraliyanın 300-dən çox İran vətəndaşına və qurumuna sanksiya tətbiq etdiyini açıqlayıb.