İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Avstraliya İran vətəndaşlarına və qurumlarına sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    • 03 fevral, 2026
    • 06:38
    Avstraliya İran vətəndaşlarına və qurumlarına sanksiyalar tətbiq edib

    Avstraliya, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (İranın Silahlı Qüvvələrinin elit bölməsi - SEPAH,) üzvləri də daxil olmaqla İranın 20 vətəndaşına sanksiya tətbiq edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə xarici işlər naziri Penni Vonq bildirib.

    "Avstraliya hökuməti İranın 20 vətəndaşına və üç qurumuna qarşı əlavə sanksiyalar tətbiq edir. Yeni siyahıya İran xalqına zülm etməkdə, daxili etirazların qəddarcasına yatırılmasında, həm İran daxilində, həm də xaricində insanların həyatlarına təhdid yaratmaqda iştirak edən İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) yüksək vəzifəli nümayəndələri daxildir", - Vonq bildirib.

    O, Avstraliya hakimiyyətinin əvvəllər SEPAH-ı terrorçuluğun dövlət səviyyəsində sponsoru (27 noyabr 2025-ci il) kimi tanıdığını qeyd edib.

    Nazir həmçinin Avstraliyanın 300-dən çox İran vətəndaşına və qurumuna sanksiya tətbiq etdiyini açıqlayıb.

    Avstraliya sanksiya İran
    Австралия ввела санкции против иранских граждан и предприятий

    Son xəbərlər

    07:08

    KİV: İqlim dəyişikliyi dünya miqyasında nüvə obyektlərinin təhlükəsizliyini təhdid edir

    Ekologiya
    06:38

    Avstraliya İran vətəndaşlarına və qurumlarına sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    06:22

    Xameneinin müşaviri: ABŞ İrana hücum etsə, Tehranın hədəfi İsrail olacaq

    Region
    05:51

    NYT: Klinton cütlüyü Epşteyn işi üzrə ifadə verməyə razılaşıblar

    Digər ölkələr
    05:14

    Çində körpü uçub, ölən və itkin düşənlər var

    Digər ölkələr
    04:41

    Tramp ABŞ-nin strateji mineral ehtiyatının yaradıldığını elan edib

    Digər ölkələr
    04:08

    Lekornyu: Fransanın nəhayət büdcəsi var

    Digər ölkələr
    03:36

    Zelenski Ukraynanın Kubadakı səfirini vəzifəsindən azad edib

    Digər ölkələr
    03:11

    ABŞ Prezidenti şatdauna son qoymaq üçün tədbirlər gördüyünü bildirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti