Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    Австралия ввела санкции против иранских граждан и предприятий

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 06:25
    Австралия ввела санкции против иранских граждан и предприятий

    Австралия ввела санкции против 20 иранских граждан, включив в список представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

    Как передает Report, об этом сообщается в заявлении главы МИД страны Пенни Вонг.

    "Правительство Австралии вводит дополнительные санкции против 20 иранских граждан и 3 предприятий. В новый список вошли высокопоставленные представители Корпуса стражей исламской революции Ирана, причастные к угнетению иранского народа, жестокому подавлению внутренних протестов и угрозам жизни как внутри, так и за пределами Ирана", - сказала Вонг, отметив, что ранее австралийские власти признали КСИР государственным спонсором терроризма (27 ноября 2025 года).

    Министр также сообщила, что всего Австралия ввела санкции в отношении более чем 300 иранских граждан и предприятий.

    Австралия Пенни Вонг санкции Иран
    Ты - Король

    Последние новости

    06:25

    Австралия ввела санкции против иранских граждан и предприятий

    Другие страны
    05:46

    Советник Хаменеи: Израиль станет целью для Тегерана в случае удара США по Ирану

    В регионе
    05:19

    СМИ: Изменение климата угрожает безопасности ядерных объектов по всему миру

    Экология
    04:58

    NYT: Чета Клинтонов согласилась дать показания по делу Эпштейна

    Другие страны
    04:23

    В Китае после обрушения моста погибли два человека

    Другие страны
    03:47

    Нефтяная компания NIS завершила 2025 год с убытком, сохранив стабильность поставок на рынок

    Другие страны
    03:15

    Комшич назвал Южный газовый интерконнектор стратегическим интересом Боснии и Герцеговины

    Другие страны
    02:44

    Трамп объявил о создании стратегического резерва минералов в США

    Другие страны
    02:21

    Лекорню: У Франции, наконец, есть бюджет

    Другие страны
    Лента новостей