Александар Вучич поздравил нового президента Республики Сербской

Президент Сербии Александар Вучич поздравил новоизбранного президента Республики Сербской Синишу Карана.

Как сообщает Балканское бюро Report, на внеочередных президентских выборах, прошедших 8 февраля в ряде городов Республики Сербской (Республика Сербская - один из двух основных политических энтитетов Боснии и Герцеговины), победу одержал Синиша Каран.

Он набрал 218 481 голос, тогда как его соперник Бранко Блануша получил 209 200 голосов.

Лидер Партии независимых социал-демократов (SNSD) Милорад Додик, выдвинувшей Синишу Карана, объявил о его победе, подчеркнув, что она оказалась более убедительной по сравнению с предыдущими президентскими выборами в энтитете Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины.

Президент Сербии Александар Вучич сразу после объявления результатов направил Синише Карану поздравление, в котором говорится:

"Я уверен, что вы будете исполнять свои новые обязанности с мудростью и самоотдачей, присущими ответственному лидеру. Ответственность, которую несёт избрание народом, - это для каждого из нас величайшее, тяжёлое и священное обязательство. Перед народом стоят серьёзные вызовы. Сербия всегда будет рядом с Республикой Сербской и готова расширять сотрудничество и укреплять связи во всех сферах во имя благополучия нашего народа и всех граждан".