    Александар Вучич поздравил нового президента Республики Сербской

    Александар Вучич поздравил нового президента Республики Сербской

    Президент Сербии Александар Вучич поздравил новоизбранного президента Республики Сербской Синишу Карана.

    Как сообщает Балканское бюро Report, на внеочередных президентских выборах, прошедших 8 февраля в ряде городов Республики Сербской (Республика Сербская - один из двух основных политических энтитетов Боснии и Герцеговины), победу одержал Синиша Каран.

    Он набрал 218 481 голос, тогда как его соперник Бранко Блануша получил 209 200 голосов.

    Лидер Партии независимых социал-демократов (SNSD) Милорад Додик, выдвинувшей Синишу Карана, объявил о его победе, подчеркнув, что она оказалась более убедительной по сравнению с предыдущими президентскими выборами в энтитете Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины.

    Президент Сербии Александар Вучич сразу после объявления результатов направил Синише Карану поздравление, в котором говорится:

    "Я уверен, что вы будете исполнять свои новые обязанности с мудростью и самоотдачей, присущими ответственному лидеру. Ответственность, которую несёт избрание народом, - это для каждого из нас величайшее, тяжёлое и священное обязательство. Перед народом стоят серьёзные вызовы. Сербия всегда будет рядом с Республикой Сербской и готова расширять сотрудничество и укреплять связи во всех сферах во имя благополучия нашего народа и всех граждан".

