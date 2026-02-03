İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    • 03 fevral, 2026
    • 05:14
    Çində körpü uçub, ölən və itkin düşənlər var

    Çinin şərqindəki Szyansu əyalətində körpünün uçması nəticəsində azı iki nəfər ölüb, daha üç nəfər itkin düşüb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Xinhua" agentliyi məlumat yayıb.

    Hadisə fevralın 2-də axşam baş verib. Yançen şəhərində tikilməkdə olan dəmiryol körpüsü uçub. Mühəndislik işlərini Çinin Dəmir Yolu Tikinti Korporasiyasının (CRCC) 12-ci Bürosu görüb.

    Hadisə yerində xilasetmə əməliyyatları davam edir. Körpünün uçmasının səbəbi araşdırılır.

