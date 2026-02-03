Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    В Китае после обрушения моста погибли два человека

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 04:23
    В Китае после обрушения моста погибли два человека

    По меньшей мере два человека погибли и три числятся пропавшими без вести в результате обрушения моста в восточной провинции КНР Цзянсу.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

    Инцидент произошел вечером 2 февраля. Железнодорожный мост, находившийся в процессе строительства, обвалился в городе Яньчэн. Инженерные работы вело 12-е бюро Китайской железнодорожной строительной корпорации.

    На месте ЧП продолжаются спасательные работы. Причины обрушения моста уточняются.

    Китай обрушение моста погибшие
    Çində körpü uçub, ölən və itkin düşənlər var
    Ты - Король

    Последние новости

    05:19

    СМИ: Изменение климата угрожает безопасности ядерных объектов по всему миру

    Экология
    04:58

    NYT: Чета Клинтонов согласилась дать показания по делу Эпштейна

    Другие страны
    04:23

    В Китае после обрушения моста погибли два человека

    Другие страны
    03:47

    Нефтяная компания NIS завершила 2025 год с убытком, сохранив стабильность поставок на рынок

    Другие страны
    03:15

    Комшич назвал Южный газовый интерконнектор стратегическим интересом Боснии и Герцеговины

    Другие страны
    02:44

    Трамп объявил о создании стратегического резерва минералов в США

    Другие страны
    02:21

    Лекорню: У Франции, наконец, есть бюджет

    Другие страны
    01:59

    Хаменеи: Протесты в Иране напоминали попытку госпереворота, но были предотвращены

    В регионе
    01:38

    Трамп заявил, что добивается принятия мер для прекращения шатдауна

    Другие страны
    Лента новостей