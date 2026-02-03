В Китае после обрушения моста погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли и три числятся пропавшими без вести в результате обрушения моста в восточной провинции КНР Цзянсу.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

Инцидент произошел вечером 2 февраля. Железнодорожный мост, находившийся в процессе строительства, обвалился в городе Яньчэн. Инженерные работы вело 12-е бюро Китайской железнодорожной строительной корпорации.

На месте ЧП продолжаются спасательные работы. Причины обрушения моста уточняются.