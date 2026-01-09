Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Глава Минобороны Японии на следующей неделе посетит США

    09 января, 2026
    • 11:30
    Глава Минобороны Японии на следующей неделе посетит США

    Глава Минобороны Японии Синдзиро Коидзуми 12-18 января посетит США.

    Как передает Report со ссылкой на Japan times, об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

    "В ходе моей встречи с министром войны США Питом Хегсетом я намерен обсудить обстановку в сфере безопасности, а также конкретные шаги по дальнейшему укреплению потенциала сдерживания и реагирования альянса", - сказал он.

    В соответствии с программой визита, который Коидзуми опубликовали на сайте Минобороны, 12 января он посетит Индо-Тихоокеанское командование, где выступит на оборонном фестивале в Гонолулу. Далее он отправится в Лос-Анджелес, где планирует посетить компанию, занимающуюся разработкой беспилотников, и встретиться с представителями оборонной промышленности, а затем переедет в Вашингтон для переговоров с Хегсетом.

    Встреча глав Минобороны США и Японии запланирована на 15 января. Эта встреча станет четвертой с момента вступления Коидзуми в должность в октябре прошлого года.

