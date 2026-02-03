İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Zelenski Ukraynanın Kubadakı səfirini vəzifəsindən azad edib

    03 fevral, 2026
    03:36
    Zelenski Ukraynanın Kubadakı səfirini vəzifəsindən azad edib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ölkəsinin Kubadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri İrina Kostyuku vəzifəsindən azad edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna liderinin saytında dərc olunmuş fərmanda bildirilir.

    "İrina Kostyuk Ukraynanın Kuba Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən azad edilsin", - fərmanda deyilir.

