    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    • 05 fevral, 2026
    • 08:19
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    3. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

    4. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

    5. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    6. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    7. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    8. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    9. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

    10. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;

    11. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    12. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

    13. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    14. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    15. Aeroport şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində;

    16. Afiyəddin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

