В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
- 05 февраля, 2026
- 08:22
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении средней школы-лицея № 20;
4. Проспект Бабека, в направлении центра;
5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
8. Улица 28 мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
9. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
10. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
11. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
12. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
13. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
14. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
15. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
16. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова.