    Инфраструктура
    • 05 февраля, 2026
    • 08:22
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении средней школы-лицея № 20;

    4. Проспект Бабека, в направлении центра;

    5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    8. Улица 28 мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    9. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    10. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

    11. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    12. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    13. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    14. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    15. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

    16. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова.

    Фото
    Лента новостей