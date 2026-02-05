В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении средней школы-лицея № 20;

4. Проспект Бабека, в направлении центра;

5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

8. Улица 28 мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

10. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

11. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

12. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

13. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

14. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

15. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

16. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова.