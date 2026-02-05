İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    CNN: Ağ Ev ABŞ-nin immiqrasiya strategiyasında təcili dəyişikliklər hazırlayır

    Digər ölkələr
    • 05 fevral, 2026
    • 08:05
    CNN: Ağ Ev ABŞ-nin immiqrasiya strategiyasında təcili dəyişikliklər hazırlayır

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp federal agentlərin əməliyyatlarına etiraz edən iki nümayişçinin ölümü fonunda baş verən nümayişlərdən sonra Minnesotadan 700 hərbçini çıxarıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə CNN məlumat yayıb.

    Telekanal qeyd edib ki, Tramp hərbçilərin çıxarılması barədə qərarı zorakılığın eskalasiyasının qarşısını almaq və ictimai asayişi təmin etmək üçün qəbul edib. Prezident vəziyyətin nəzarət tələb etdiyini, lakin bunun artıq gərginlik yaradılmadan edilməli olduğunu bildirib.

    "Mən başa düşdüm ki, bəlkə də, bizə bir az daha yumşaq yanaşma lazım olacaq, amma yenə də sərt olmaq lazımdır", - deyə CNN Trampın sözlərini sitat gətirib. Eyni zamanda, ABŞ administrasiyası kritik hadisələrin təkrarlanmasının qarşısını almaq üçün immiqrasiya siyasətinə düzəlişlər edilməsi imkanını nəzərdən keçirir.

    Tramp həmçinin bildirib ki, Ağ Evdə hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılan şəxslər, xüsusən də ağır cinayətlərdə şübhəli bilinənlər barədə ətraflı məlumat gözləyirlər.

    Etirazlar ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinin yanvarın 22-də Meyn ştatında başladığı genişmiqyaslı əməliyyatdan sonra alovlanıb. Əməliyyatın rəsmi məqsədi kriminal keçmişi olan əcnəbilərin axtarışı olub. Reyd zamanı immiqrasiya xidmətinin agenti 37 yaşlı ABŞ vətəndaşı Rene Nikol Qudu güllələyərək öldürüb, daha sonra isə tibb qardaşı Aleks Pretti həlak olub. Bu hadisələr ölkənin ondan çox şəhərində kütləvi etiraz aksiyalarına səbəb olub.

    ABŞ İmmiqrasiya dəyişiklik
    CNN: Белый дом готовит срочные изменения в иммиграционной стратегии США

    Son xəbərlər

    08:05

    CNN: Ağ Ev ABŞ-nin immiqrasiya strategiyasında təcili dəyişikliklər hazırlayır

    Digər ölkələr
    07:42

    Mingəçevirin bir hissəsində üç saat işıq olmayacaq

    Energetika
    07:21

    Rodriqes iqtisadiyyatı gücləndirmək üçün strateji idxalın əvəzlənməsi planını elan edib

    Digər ölkələr
    06:50

    Azərbaycan və BƏƏ XİN rəhbərləri Əbu-Dabidə strateji tərəfdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    06:47

    ABŞ Konqresində nadir torpaq elementlərinin hasilatının artırılması haqqında qanun qəbul edilib

    Digər ölkələr
    06:04

    Tramp təhlükəsizliyi ilə bağlı narahat olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    05:42
    Foto

    BMT rəsmisi: Azərbaycanın mədəniyyətlər və dinlərarası dialoqa diqqət ayırması əhəmiyyətlidir

    Xarici siyasət
    05:24

    Quterreş: Rusiya-ABŞ müqaviləsinin müddətinin başa çatması beynəlxalq təhlükəsizliyi təhdid edir

    Digər ölkələr
    04:57

    BMT-nin ali nümayəndəsi: İlham Əliyev sülh naminə dialoqun əsas təşəbbüskarlarındandır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti