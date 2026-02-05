Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    • 05 февраля, 2026
    • 07:36
    CNN: Белый дом готовит срочные изменения в иммиграционной стратегии США

    Президент США Дональд Трамп вывел 700 военных из Миннесоты после демонстраций на фоне фактов смерти двух протестующих против операций федеральных агентов.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN.

    Телеканал отмечает, что Трамп принял решение о выводе военных для предотвращения эскалации насилия и обеспечения общественного порядка. Президент указал, что ситуация требует контроля, однако без излишней эскалации.

    "Я понял, что, возможно, нам понадобится немного более мягкий подход, но все равно нужно быть жестким", - приводит CNN слова Трампа. В то же время администрация США рассматривает возможность корректировки иммиграционной политики, чтобы избежать повторения критических инцидентов.

    Трамп также сообщил, что в Белом доме ожидают детальной информации о лицах, которых удерживают правоохранительные органы, в частности подозреваемых в тяжких преступлениях.

    Протесты вспыхнули после масштабной операции Министерства внутренней безопасности США, начатой 22 января в штате Мэн. Официальной целью операции был поиск иностранцев с криминальным прошлым. Во время рейда агент иммиграционной службы застрелил 37-летнюю гражданку США Рене Николь Гуд, а позже погиб медбрат Алекс Претти. Эти случаи вызвали массовые акции протеста в более чем десяти городах страны.

