Зеленский уволил посла Украины на Кубе
Другие страны
- 03 февраля, 2026
- 01:21
Президент Украины Владимир Зеленский уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины на Кубе.
Как передает Report, об этом свидетельствует текст указа, опубликованный на сайте Украинского лидера.
"Уволить Костюк Ирину Константиновну с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Куба", - говорится в тексте.
Последние новости
01:59
Хаменеи: Протесты в Иране напоминали попытку госпереворота, но были предотвращеныВ регионе
01:38
Трамп заявил, что добивается принятия мер для прекращения шатдаунаДругие страны
01:21
Зеленский уволил посла Украины на КубеДругие страны
00:43
МВД США: Трамп намерен использовать энергоресурсы для давления на другие страныДругие страны
00:17
Хегсет: США необходимо доминировать в космосеДругие страны
23:47
Премьер Польши посетит Украину в ближайшее времяДругие страны
23:34
Британия в период председательства в СБ ООН сосредоточится на кризисах в Украине, Судане и ГазеДругие страны
23:23
Украина вслед за ЕС признала КСИР террористической организациейДругие страны
23:11