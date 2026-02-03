Зеленский уволил посла Украины на Кубе

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 01:21
    Президент Украины Владимир Зеленский уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины на Кубе.

    Как передает Report, об этом свидетельствует текст указа, опубликованный на сайте Украинского лидера.

    "Уволить Костюк Ирину Константиновну с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Куба", - говорится в тексте.

    Владимир Зеленский Украина Куба увольнение
