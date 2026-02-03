Завтра в Азербайджане ожидаются мокрый снег и снег

4 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

На отдельных территориях ожидается мокрый снег и снег. Будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью и днем составит 1-5 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В районах Азербайджана местами ожидается снег. На отдельных территориях не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью и днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.