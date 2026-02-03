Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    Завтра в Азербайджане ожидаются мокрый снег и снег

    Экология
    • 03 февраля, 2026
    • 13:10
    Завтра в Азербайджане ожидаются мокрый снег и снег

    4 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    На отдельных территориях ожидается мокрый снег и снег. Будет преобладать сильный северо-западный ветер.

    Температура воздуха ночью и днем составит 1-5 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

    В районах Азербайджана местами ожидается снег. На отдельных территориях не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 2-6, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью и днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

    снег осадки прогноз погоды Азербайджан
    Sabah hava yağıntılı olacaq - PROQNOZ
    Ты - Король

    Последние новости

    14:05

    В офисах соцсети X в Париже проходят обыски

    Другие страны
    13:53

    В Норвегии начался суд над сыном кронпринцессы, обвиняемом в изнасилованиях

    Другие страны
    13:49

    Названы сферы, где работодатели испытывают наибольшие трудности с поиском подходящих кадров - СПИСОК

    Социальная защита
    13:41

    ГПС: За нарушение госграницы Азербайджана в январе 2026 года задержаны 17 человек

    Внутренняя политика
    13:39

    Рютте прибыл с визитом в Киев

    Другие страны
    13:36

    В индонезийском порту на рыболовецком судне произошел взрыв, есть пострадавшие

    Другие страны
    13:30

    В январе дважды пресечена переправка наркотиков в Азербайджан с помощью БПЛА

    Происшествия
    13:23

    На госгранице Азербайджана задержана контрабанда на 6,5 млн манатов

    Происшествия
    13:21

    Обнародован общий объем производства на Астаринской электростанции

    Энергетика
    Лента новостей