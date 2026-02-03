Завтра в Азербайджане ожидаются мокрый снег и снег
Экология
- 03 февраля, 2026
- 13:10
4 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
На отдельных территориях ожидается мокрый снег и снег. Будет преобладать сильный северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью и днем составит 1-5 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.
В районах Азербайджана местами ожидается снег. На отдельных территориях не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 2-6, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью и днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
