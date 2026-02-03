İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Sabah hava yağıntılı olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    • 03 fevral, 2026
    • 12:49
    Sabah hava yağıntılı olacaq - PROQNOZ

    Azərbaycanda fevralın 4-də havanın yağıntılı olacağı gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə intensivləşəcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə sulu qara, qara keçəcəyi ehtimalı var. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə və gündüz 1-5 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunundan 767 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 80-90 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.

    Havanın temperaturu gecə 2-6, gündüz 7-12 dərəcə isti, dağlarda gecə və gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti olacaq.

    fevral havası yağıntılı hava Bakıda qar yağacaq
    Завтра в Азербайджане ожидаются мокрый снег и снег

    Son xəbərlər

    13:15

    Keçən ay 2 halda narkotiklərin PUA vasitəsilə Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    13:12

    Ötən ay dövlət sərhədini pоzduqlarına görə 17 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    13:11

    İlin ilk ayında dövlət sərhədində 6,5 milyon manatlıq qaçaqmal tutulub

    Hadisə
    13:10

    Xudatyan: Azərbaycan və Türkiyəyə gedən dəmir yolu hissələrində işlər Rusiya ilə birgə həyata keçiriləcək

    Region
    13:08

    DSX: Ötən ay dövlət sərhədini pоzduqlarına görə 13 əcnəbi saxlanılıb

    Daxili siyasət
    12:55

    Azərbaycan Qış Olimpiya Oyunlarında - İtaliyada səkkizinci cəhd - ARAŞDIRMA

    Fərdi
    12:49

    Sabah hava yağıntılı olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:45

    Ermənistan-Aİ münasibətlərinin inkişafı müzakirə edilib

    Region
    12:42

    Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik Təşəbbüsləri Mərkəzi auditor seçir

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti