    Təbriz bombalanıb, "Bəsic"in 13 əməkdaşı öldürülüb

    Region
    19 mart, 2026
    • 23:54
    ABŞ və İsrailin İranın Təbriz şəhərinə (Qaraməlik bölgəsi – red.) hava hücumu nəticəsində "Bəsic"in 13 əməkdaşı öldürülüb, daha 18 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Khabar Fouri" Şərqi Azərbaycanın vilayət rəhbərliyinə istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Təbrizə bundan əvvəlki hücum zamanı dronun "Bəsic"ə məxsus avtomobilə çırpılması nəticəsində təhlükəsizlik qüvvələrinin iki əməkdaşı həlak olub.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın Ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    При бомбардировке Тебриза погибли 13 членов "Басидж"

    Son xəbərlər

    00:12

    Meksikada Novruz bayramı münasibətilə konsert keçirilib

    Xarici siyasət
    00:03

    Azərbaycanda Ramazan bayramıdır

    Din
    00:03

    Bu gün Azərbaycanda Novruz bayramıdır

    Mədəniyyət siyasəti
    23:54

    Təbriz bombalanıb, "Bəsic"in 13 əməkdaşı öldürülüb

    Region
    23:42

    Zelenski: Danışıqlardakı fasiləyə son qoymaq lazımdır

    Digər ölkələr
    23:37

    Avropa ölkələri və Yaponiya Hörmüz boğazının təhlükəsizliyinin təminatına töhfə verə bilər

    Digər ölkələr
    23:18

    Narendra Modi İranın Qətərə hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    23:12

    Deputat: Əməkhaqlarının tənzimlənməsi ilə əlaqədar fərmanların məqsədi sistemi daha sadə və vahid qaydalar əsasında qurmaqdan ibarətdir

    Daxili siyasət
    23:00
    Foto

    Gəncədə simfonik orkestrin konserti keçirilib

    Mədəniyyət
    Bütün Xəbər Lenti