    При бомбардировке Тебриза погибли 13 членов "Басидж"

    В регионе
    • 19 марта, 2026
    • 23:56
    В результате американо-израильского авиаудара по иранскому Тебризу (район Гарамалик – ред.) 13 членов "Басидж" (подразделение Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР)) были убиты, еще 18 человек получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Khabar Fouri со ссылкой на руководство провинции Восточный Азербайджан.

    Отмечается, что в ходе предыдущего удара беспилотником по автомобилю в Тебризе, принадлежащему подразделению, погибли двое сотрудников сил безопасности.

    Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) Подразделение "Басидж"
    Təbriz bombalanıb, "Bəsic"in 13 əməkdaşı öldürülüb
    00:04

    В Азербайджане отмечают Новруз

    00:00

    В Азербайджане отмечают праздник Рамазан

    23:56

    При бомбардировке Тебриза погибли 13 членов "Басидж"

    23:39

    Нарендра Моди осудил иранские атаки на Катар

    23:32

    Нетаньяху: Израиль воздержится от ударов по энергообъектам Ирана

    23:19

    Нетаньяху: Иран больше не сможет обогащать уран и производить ракеты

    23:10

    США продадут ОАЭ, Кувейту и Иордании оружие на миллиарды долларов

    23:07

    В Азербайджане подписаны указы о зарплатах в госсекторе

    22:56

    Стали известны результаты жеребьевки турнира Большого шлема по дзюдо

