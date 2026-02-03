Стала известна дата отправления сборной Азербайджана на XXV Зимние Олимпийские игры
Делегация Азербайджана 5 февраля отправится на XXV Зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Италии.
Об этом в ответ на запрос Report сказал пресс-секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Мурад Фарзалиев.
Главой миссии азербайджанской команды будет директор департамента внешних связей НОК Анар Багиров.
XXV зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо и начнутся завтра с соревнований по керлингу. Церемония открытия состоится 6 февраля, а церемония закрытия - 22 февраля.
Азербайджан будут представлять Анастасия Папатома в горнолыжном спорте и Владимир Литвинцев в фигурном катании. Соревнования по фигурному катанию начнутся 6 февраля, а соревнования по горнолыжному спорту - на день позже.
