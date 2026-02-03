Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Стала известна дата отправления сборной Азербайджана на XXV Зимние Олимпийские игры

    Индивидуальные
    • 03 февраля, 2026
    • 13:15
    Стала известна дата отправления сборной Азербайджана на XXV Зимние Олимпийские игры

    Делегация Азербайджана 5 февраля отправится на XXV Зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Италии.

    Об этом в ответ на запрос Report сказал пресс-секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Мурад Фарзалиев.

    Главой миссии азербайджанской команды будет директор департамента внешних связей НОК Анар Багиров.

    XXV зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо и начнутся завтра с соревнований по керлингу. Церемония открытия состоится 6 февраля, а церемония закрытия - 22 февраля.

    Азербайджан будут представлять Анастасия Папатома в горнолыжном спорте и Владимир Литвинцев в фигурном катании. Соревнования по фигурному катанию начнутся 6 февраля, а соревнования по горнолыжному спорту - на день позже.

    XXV Зимние Олимпийские игры национальный олимпийский комитет Мурад Фарзалиев Италия Милан
    Azərbaycan nümayəndə heyətinin XXV Qış Olimpiya Oyunlarına yollanacağı tarix bəlli olub
