İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Lekornyu: Fransanın nəhayət büdcəsi var

    Digər ölkələr
    • 03 fevral, 2026
    • 04:08
    Lekornyu: Fransanın nəhayət büdcəsi var

    Fransa Milli Assambleyası hökumətə qarşı iki etimadsızlıq səsverməsini rədd etdikdən sonra, nəhayət, fevralın 2-də ölkənin 2026-cı il büdcəsini təsdiqləyib və bununla da dörd aylıq siyasi çıxılmaz vəziyyətə son qoyub.

    "Report"un Avropa bürosunun Fransa mətbuatına istinadən verdiyi məlumata görə, həm sağçı, həm də solçu radikallar hökumətin istefasını tələb ediblər.

    Qanunvericilər Baş nazir Sebastyan Lekornyunun 30 yanvar cümə günü Konstitusiyanın 49.3-cü maddəsinə istinadən büdcə layihəsini üçüncü və sonuncu dəfə parlamentdən səsverməsiz keçirməsindən sonra irəli sürdüyü bu qərarı rədd ediblər.

    "Fransanın nəhayət büdcəsi var", - mətbuat Lekornyunun sözlərinə istinadən bildirib.

    Büdcədə kəsirin ÜDM-in 5 %-ə endirilməsi, bəzi müəssisələr üçün vergi artımları, hərbi xərclərin artırılması (6,5 milyard avro) və sosial tədbirlər nəzərdə tutulur.

    Bazar ertəsi günü keçirilən etimadsızlıq səsverməsindən əvvəl çıxış edən Lekornyu müxalifət partiyalarını - ifrat sağçı "Milli Assambleya"nı (RN) və solçu "İtaətsiz Fransa"nı (LFI) tənqid edib.

    Fransa Aİ-nin təzyiqi altındadır, qaydalar ölkənin borcunun ÜDM-ə nisbətini azaltmağı tələb edir, bu da müəyyən olunmuş tavanı 60 % üstələyir və yalnız Yunanıstandan, İtaliyadan geri qalır. Bu məqsədlə büdcə qanun layihəsinə bir sıra müəssisələr üçün vergilərin artırılması daxildir ki, bu da xəzinəyə təxminən 7,3 milyard avro gətirməlidir.

    Fransa Milli Assambleyası büdcə layihəsi Sebastyan Lekornyu
    Лекорню: У Франции, наконец, есть бюджет

    Son xəbərlər

    05:14

    Çində körpü uçub, ölən və itkin düşənlər var

    Digər ölkələr
    04:41

    Tramp ABŞ-nin strateji mineral ehtiyatının yaradıldığını elan edib

    Digər ölkələr
    04:08

    Lekornyu: Fransanın nəhayət büdcəsi var

    Digər ölkələr
    03:36

    Zelenski Ukraynanın Kubadakı səfirini vəzifəsindən azad edib

    Digər ölkələr
    03:11

    ABŞ Prezidenti şatdauna son qoymaq üçün tədbirlər gördüyünü bildirib

    Digər ölkələr
    02:48

    Jelko Komşiç: Cənub Qaz İnterkonnektoru Bosniya və Herseqovina üçün strateji maraqdır

    Digər ölkələr
    02:32

    Tramp enerji resurslarından başqa ölkələrə təzyiq üçün istifadə etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    02:07

    Heqset: ABŞ-nin kosmosda dominantlıq etməsi lazımdır

    Digər ölkələr
    01:52

    Tehranda Rusiya-İranın hökumətlərarası komissiyasının iclası keçiriləcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti