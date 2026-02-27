Azərbaycanda kredit reytinq agentlikləri üçün kapital tələbi qoyulacaq
Maliyyə
- 27 fevral, 2026
- 17:51
Azərbaycanda kredit reytinq agentliyi statusu əldə etmək üçün kapital tələbləri müəyyənləşdirilir.
Bunu "Report"a müsahibəsində Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Maliyyə sektorunun inkişafı şöbəsinin rəisi Nərgiz Şirəliyeva bildirib.
Onun sözlərinə görə, "Kredit reytinq agentlikləri haqqında" qanun layihəsinə əsasən, kredit reytinq agentliyi statusunu minimum nizamnamə kapitalına və məcmu kapitala malik olmaqla reytinq fəaliyyətini həyata keçirən, AMB-nin apardığı Kredit reytinqi agentliklərinin reyestrinə daxil edilmiş kommersiya hüquqi şəxsi ala biləcək.
"Bazara daxil olacaq agentliklər üçün maliyyə dayanıqlılığı əsas şərtlərdən biri olacaq", - deyə şöbə rəisi qeyd edib.
Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.
Son xəbərlər
18:49
Efiopiyanın Baş naziri İlham Əliyevə Azərbaycan dilində təşəkkür edibXarici siyasət
18:43
Malik Həsənov və Bilalhəbaşi Nəzərov "Strandja" turnirində bürünc medal təmin ediblərFərdi
18:38
Emi Karlon: ABŞ Azərbaycanla münasibətləri yeni səviyyəyə çatdırmağı hədəfləyirXarici siyasət
18:37
Füzuli şəhərinin mərkəzində 825 ailə məskunlaşıbQarabağ
18:26
Bakı və Sumqayıtda ağacların qanunsuz kəsilməsi faktları aşkar olunubEkologiya
18:20
Aİ "Drujba" boru kəmərinə ekspert missiyasının göndərilməsi üçün Ukrayna ilə danışıqlar aparırDigər ölkələr
18:08
Foto
Avarçəkmə və kanoe üzrə Azərbaycan birinciliyi keçirilibFərdi
18:04
Foto
İlham Əliyevin Efiopiyanın Baş naziri ilə geniş tərkibdə görüşü olub və iki ölkə arasında bir sıra sənədlər imzalanıb - YENİLƏNİBXarici siyasət
18:02