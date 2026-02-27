İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Qazaxıstan XİN vətəndaşlarına İrana səfər etməkdən çəkinməyi tövsiyə edib

    Region
    • 27 fevral, 2026
    • 17:58
    Qazaxıstan XİN vətəndaşlarına İrana səfər etməkdən çəkinməyi tövsiyə edib

    Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) İran ətrafında davam edən gərginliklə əlaqədar öz vətəndaşlarına bu ölkəyə səfər etməkdən müvəqqəti çəkinməyi tövsiyə edib.

    "Report" xəbər verir ki, qurum bununla bağlı bəyanatı sosial şəbəkələrdə yayıb.

    Məlumatda qeyd olunub ki, vəziyyət sabitləşənə qədər qazaxıstanlılar İrana səfər etməkdən çəkinməlidirlər.

    İran ərazisində olan vətəndaşlara imkan daxilində ölkəni tərk etmək, yüksək təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etmək, ayıq-sayıq olmaq, xəbərləri izləmək və yerli hakimiyyət orqanlarının göstərişlərinə ciddi şəkildə əməl etmək tövsiyə olunub.

    Bundan əlavə, Qazaxıstan XİN cari vəziyyəti və onun kəskin gərginləşməsi riskini nəzərə alaraq, Yaxın Şərq ölkələrinə səfərlərin planlaşdırılmasına diqqətli yanaşmağa çağırıb.

    Qazaxıstanın İrandakı diplomatik nümayəndəlikləri fəaliyyətlərini ştat rejimində davam etdirirlər.

    Qazaxıstan İran Təhlükəsizlik
    МИД Казахстана рекомендовал гражданам временно воздержаться от поездок в Иран

    Son xəbərlər

    18:49

    Efiopiyanın Baş naziri İlham Əliyevə Azərbaycan dilində təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    18:43

    Malik Həsənov və Bilalhəbaşi Nəzərov "Strandja" turnirində bürünc medal təmin ediblər

    Fərdi
    18:38

    Emi Karlon: ABŞ Azərbaycanla münasibətləri yeni səviyyəyə çatdırmağı hədəfləyir

    Xarici siyasət
    18:37

    Füzuli şəhərinin mərkəzində 825 ailə məskunlaşıb

    Qarabağ
    18:26

    Bakı və Sumqayıtda ağacların qanunsuz kəsilməsi faktları aşkar olunub

    Ekologiya
    18:20

    Aİ "Drujba" boru kəmərinə ekspert missiyasının göndərilməsi üçün Ukrayna ilə danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    18:08
    Foto

    Avarçəkmə və kanoe üzrə Azərbaycan birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    18:04
    Foto

    İlham Əliyevin Efiopiyanın Baş naziri ilə geniş tərkibdə görüşü olub və iki ölkə arasında bir sıra sənədlər imzalanıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    18:02

    Pakistan XİN: Əfqanıstana qarşı addımlar özünümüdafiə çərçivəsində atılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti