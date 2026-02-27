МИД Казахстана рекомендовал гражданам временно воздержаться от поездок в Иран

Министерство иностранных дел Казахстана рекомендовало своим гражданам временно воздержаться от поездок в Иран в связи с сохраняющейся напряженностью вокруг страны.

Как передает Report, соответствующее заявление ведомство распространило в социальных сетях.

В сообщении отмечается, что до стабилизации обстановки казахстанцам следует отказаться от посещения Ирана.

Гражданам, находящимся на территории страны, рекомендовано по возможности покинуть Иран, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность, следить за новостями и строго придерживаться указаний местных властей.

Кроме того, МИД призвал взвешенно подходить к планированию поездок в государства Ближнего Востока с учетом текущей ситуации и риска ее резкого обострения.

Дипломатические представительства Казахстана в Иране продолжают работу в штатном режиме.