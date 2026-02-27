Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    МИД Казахстана рекомендовал гражданам временно воздержаться от поездок в Иран

    В регионе
    • 27 февраля, 2026
    • 17:37
    МИД Казахстана рекомендовал гражданам временно воздержаться от поездок в Иран

    Министерство иностранных дел Казахстана рекомендовало своим гражданам временно воздержаться от поездок в Иран в связи с сохраняющейся напряженностью вокруг страны.

    Как передает Report, соответствующее заявление ведомство распространило в социальных сетях.

    В сообщении отмечается, что до стабилизации обстановки казахстанцам следует отказаться от посещения Ирана.

    Гражданам, находящимся на территории страны, рекомендовано по возможности покинуть Иран, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность, следить за новостями и строго придерживаться указаний местных властей.

    Кроме того, МИД призвал взвешенно подходить к планированию поездок в государства Ближнего Востока с учетом текущей ситуации и риска ее резкого обострения.

    Дипломатические представительства Казахстана в Иране продолжают работу в штатном режиме.

    Казахстан Иран Ближний Восток МИД Казахстана призыв к гражданам поездки в Иран
    Qazaxıstan XİN vətəndaşlarına İrana səfər etməkdən çəkinməyi tövsiyə edib

    Последние новости

    18:02
    Фото

    В Баку состоялось обсуждение азербайджано-эфиопских инициатив по развитию ИИ

    ИКТ
    18:01

    Бакметрополитен обсудил с АБИИ и АБР модернизацию метро

    Инфраструктура
    18:01

    В Азербайджане предложили освободить туризм от НДС

    Туризм
    17:59

    Азада Гусейнова: Подготовлены предложения по механизму ДПИ в сфере туризма

    Туризм
    17:57

    МИД Пакистана: Действия против Афганистана предприняты в рамках самообороны

    Другие страны
    17:54

    Премьер Эфиопии побывал на Сангачальском терминале

    Внешняя политика
    17:52

    Итконен: ЕК обсуждает с Киевом доступ к нефтепроводу "Дружба" для проверки его состояния

    Другие страны
    17:51

    В московском метро двое мужчин избили и ограбили пассажира

    В регионе
    17:46

    В Азербайджане школьников будут обучать цифровой грамотности

    Внутренняя политика
    Лента новостей