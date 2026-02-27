İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Lənkəranda bir neçə gün əvvəl dənizdə batan kişinin meyiti tapılıb

    Hadisə
    • 27 fevral, 2026
    • 17:47
    Lənkəranda bir neçə gün əvvəl dənizdə batan kişinin meyiti tapılıb

    Lənkəranın Aşağı Nüvədi kənd sakini Ələsgər Həsənzadənin meyiti dənizdə tapılıb.

    "Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, onun bir neçə gün əvvəl dənizdə batdığı bildirilirdi.

    Qeyd edək ki, Ələsgər Həsənzadə dünyada Ginnesin rekordlar kitabına düşən ilk azyaşlı olub. Balaca idmançı qızıl medalla və Planetin Rekordlarının Qeydiyyatı üzrə Rusiya Komitəsinin diplomu ilə təltif edilib. O, həmçinin, Ginnesin rekordlar kitabında fəxri üzv kimi qeydə alınıb.

    Ələsgər Həsənzadə Moskvada keçirilən idman yarışının qalibi olub. O, yeddi yaşında olarkən 1 saat 44 dəqiqə 25 saniyə ərzində arxası üstə uzanmış halda əllərini ayaqlarına tərəf (buna idman termini ilə "press" deyirlər) 3 min dəfə çatdıraraq dünya rekordunu təzələyib.

    Lənkəran Meyit Ginnesin Rekordlar Kitabı suda boğulma

