Lənkəranda bir neçə gün əvvəl dənizdə batan kişinin meyiti tapılıb
Hadisə
- 27 fevral, 2026
- 17:47
Lənkəranın Aşağı Nüvədi kənd sakini Ələsgər Həsənzadənin meyiti dənizdə tapılıb.
"Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, onun bir neçə gün əvvəl dənizdə batdığı bildirilirdi.
Qeyd edək ki, Ələsgər Həsənzadə dünyada Ginnesin rekordlar kitabına düşən ilk azyaşlı olub. Balaca idmançı qızıl medalla və Planetin Rekordlarının Qeydiyyatı üzrə Rusiya Komitəsinin diplomu ilə təltif edilib. O, həmçinin, Ginnesin rekordlar kitabında fəxri üzv kimi qeydə alınıb.
Ələsgər Həsənzadə Moskvada keçirilən idman yarışının qalibi olub. O, yeddi yaşında olarkən 1 saat 44 dəqiqə 25 saniyə ərzində arxası üstə uzanmış halda əllərini ayaqlarına tərəf (buna idman termini ilə "press" deyirlər) 3 min dəfə çatdıraraq dünya rekordunu təzələyib.
Son xəbərlər
18:49
Efiopiyanın Baş naziri İlham Əliyevə Azərbaycan dilində təşəkkür edibXarici siyasət
18:43
Malik Həsənov və Bilalhəbaşi Nəzərov "Strandja" turnirində bürünc medal təmin ediblərFərdi
18:38
Emi Karlon: ABŞ Azərbaycanla münasibətləri yeni səviyyəyə çatdırmağı hədəfləyirXarici siyasət
18:37
Füzuli şəhərinin mərkəzində 825 ailə məskunlaşıbQarabağ
18:26
Bakı və Sumqayıtda ağacların qanunsuz kəsilməsi faktları aşkar olunubEkologiya
18:20
Aİ "Drujba" boru kəmərinə ekspert missiyasının göndərilməsi üçün Ukrayna ilə danışıqlar aparırDigər ölkələr
18:08
Foto
Avarçəkmə və kanoe üzrə Azərbaycan birinciliyi keçirilibFərdi
18:04
Foto
İlham Əliyevin Efiopiyanın Baş naziri ilə geniş tərkibdə görüşü olub və iki ölkə arasında bir sıra sənədlər imzalanıb - YENİLƏNİBXarici siyasət
18:02