İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Azərbaycanda ötən gün 19 silah, iki qumbara aşkarlanıb

    Hadisə
    • 28 fevral, 2026
    • 09:56
    Azərbaycanda ötən gün 19 silah, iki qumbara aşkarlanıb

    Azərbaycanda fevralın 27-də 19 silah, iki qumbara aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ötən gün Bakı və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 3 avtomat silahı, 1 tapança, 2 qumbara, 15 tüfəng, 8 patron darağı və 290 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilərək götürülüb.

    Daxili İşlər Nazirliyi silah-sursat
    В Азербайджане минувшим днем обнаружено 19 единиц оружия

    Son xəbərlər

    10:07

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XV tura yekun vurulur

    Komanda
    10:02

    Qazaxıstanda Mərkəzi Asiyanın ən böyük təyyarə təmiri mərkəzi tikilir

    Region
    10:00

    DİN: Sosial şəbəkədə göndərilən keçidlərə daxil olmaq maliyyə məlumatlarının ələ keçirilməsinə səbəb ola bilər

    Daxili siyasət
    09:56

    Azərbaycanda ötən gün 19 silah, iki qumbara aşkarlanıb

    Hadisə
    09:42

    Azərbaycanda icbari sığorta bazarı üzrə ödənişlər 16 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    09:30

    Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası üzrə ödənişlər 16 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    09:30

    Hidayət Heydərov "Böyük Dəbilqə" turnirində tatamiyə çıxmayacaq

    Fərdi
    09:24

    Pakistan 331 əfqan hərbçinin öldüyünü açıqlayıb

    Digər ölkələr
    09:14

    Şamaxıda yenidən zəlzələ olub - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti