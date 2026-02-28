Azərbaycanda ötən gün 19 silah, iki qumbara aşkarlanıb
Hadisə
- 28 fevral, 2026
- 09:56
Azərbaycanda fevralın 27-də 19 silah, iki qumbara aşkarlanıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ötən gün Bakı və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 3 avtomat silahı, 1 tapança, 2 qumbara, 15 tüfəng, 8 patron darağı və 290 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilərək götürülüb.
Son xəbərlər
10:07
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XV tura yekun vurulurKomanda
10:02
Qazaxıstanda Mərkəzi Asiyanın ən böyük təyyarə təmiri mərkəzi tikilirRegion
10:00
DİN: Sosial şəbəkədə göndərilən keçidlərə daxil olmaq maliyyə məlumatlarının ələ keçirilməsinə səbəb ola bilərDaxili siyasət
09:56
Azərbaycanda ötən gün 19 silah, iki qumbara aşkarlanıbHadisə
09:42
Azərbaycanda icbari sığorta bazarı üzrə ödənişlər 16 %-dən çox artıbMaliyyə
09:30
Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası üzrə ödənişlər 16 %-dən çox artıbMaliyyə
09:30
Hidayət Heydərov "Böyük Dəbilqə" turnirində tatamiyə çıxmayacaqFərdi
09:24
Pakistan 331 əfqan hərbçinin öldüyünü açıqlayıbDigər ölkələr
09:14