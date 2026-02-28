В Азербайджане минувшим днем обнаружено 19 единиц оружия

В Азербайджане 27 февраля обнаружено 19 единиц оружия и две гранаты.

Об этом агентству Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сообщается, что за прошедший день в Баку и различных районах республики были обнаружены и изъяты 3 автомата, 1 пистолет, 2 гранаты, 15 ружей, 8 магазинов для патронов и 290 патронов различного калибра.