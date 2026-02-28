İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Tramp İrana qarşı genişmiqyaslı hərbi əməliyyata başladıqlarını elan edib

    Region
    • 28 fevral, 2026
    • 11:46
    Tramp İrana qarşı genişmiqyaslı hərbi əməliyyata başladıqlarını elan edib

    ABŞ İrana qarşı genişmiqyaslı hərbi əməliyyata başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp bəyan edib.

    "Məqsədimiz İran rejiminin birbaşa təhdidlərini aradan qaldıraraq ABŞ xalqını qorumaqdır", - o bildirib.

    Donald Tramp İrana hərbi zərbələr
    Трамп объявил о начале масштабной военной операции США против Ирана
    Trump announces large-scale US operation against Iran

