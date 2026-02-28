Tramp İrana qarşı genişmiqyaslı hərbi əməliyyata başladıqlarını elan edib
Region
- 28 fevral, 2026
- 11:46
ABŞ İrana qarşı genişmiqyaslı hərbi əməliyyata başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp bəyan edib.
"Məqsədimiz İran rejiminin birbaşa təhdidlərini aradan qaldıraraq ABŞ xalqını qorumaqdır", - o bildirib.
Son xəbərlər
13:12
Cəlilabadda Uzuntəpə su anbarında suyun səviyyəsi artıb, subasma təhlükəsi yaranıbHadisə
13:11
KİV: Qətər üzərində İran raketi zərərsizləşdirilibDigər ölkələr
13:10
Şəmkirdə iki avtomobil toqquşub, 3 nəfər xəsarət alıbHadisə
13:10
Bəhreyndə həyəcan siqnalı işə düşübDigər ölkələr
13:08
Foto
FHN-in "112" qaynar xəttinə hər gün 6 mindən çox zəng daxil olurDaxili siyasət
13:05
Hersoq: İrana qarşı əməliyyatın regionda tarixi dəyişikliklərə gətirib çıxaracağına ümid edirəmDigər ölkələr
12:58
İsrail HHM vasitələri İran raketini zərərsizləşdirib, zərərçəkən yoxdur - YENİLƏNİBRegion
12:50
FHN-in idarə rəisi: Qaynar xəttə daxil olan müraciətlərin əksəriyyəti yalan xarakterli olurDaxili siyasət
12:46