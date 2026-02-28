Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией удары по Ирану
    Трамп объявил о начале масштабной военной операции США против Ирана

    В регионе
    • 28 февраля, 2026
    • 11:40
    Трамп объявил о начале масштабной военной операции США против Ирана

    США начали масштабную военную операцию против Ирана.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

    "Наша цель - защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима", - сказал американский лидер.

    Tramp İrana qarşı genişmiqyaslı hərbi əməliyyata başladıqlarını elan edib
    Trump announces large-scale US operation against Iran

