Netanyahu: ABŞ-la İran tərəfindən təhlükənin aradan qaldırılması üzrə əməliyyata başlamışıq - YENİLƏNİB
Digər ölkələr
28 fevral, 2026
12:32
İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu ölkə vətəndaşlarını Baş Arxa Cəbhə Komandanlığının göstərişlərinə əməl etməyə çağırıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə İsrail KİV-i xəbər verir.
Onun sözlərinə görə, İsrail və ABŞ İran tərəfindən mövcud təhlükənin aradan qaldırılması üzrə əməliyyata başlayıb.
"Mən sizə, İsrail vətəndaşlarına müraciət edərək Baş Arxa Cəbhə Komandanlığının göstərişlərinə əməl etməyə çağırıram. Yaxın günlərdə "Şir nərəsi" əməliyyatı zamanı hamımıza dözüm və mənəvi güc lazım olacaq", - o, müraciətində qeyd edib.
İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu İranla bağlı vəziyyətlə əlaqədar məhdud tərkibdə müşavirə keçirir.
Bu barədə "Report" İsrail KİV-ə istinadən xəbər verir.
