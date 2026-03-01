İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Əbu-Dabidə hava limanına PUA hücumu nəticəsində bir nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 01 mart, 2026
    • 03:48
    Əbu-Dabidə hava limanına PUA hücumu nəticəsində bir nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb

    Əbu-Dabidəki Zayed Beynəlxalq Hava Limanına pilotsuz uçuş aparatı (PUA) ilə edilən hücum nəticəsində bir nəfər ölüb, daha yeddi nəfər isə yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Hava Limanları İdarəsinin mətbuat xidməti "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "Əbu-Dabi rəhbərliyi Zayed Beynəlxalq Hava Limanına dron vasitəsilə edilən hücuma reaksiya verir. Hadisə nəticəsində bir nəfər Asiya ölkəsi vətəndaşı həlak olub, yeddi nəfər isə xəsarət alıb", - məlumatda qeyd olunub.

    Xidmətdən bildirilib ki, hadisə ilə bağlı əlavə məlumat daha sonra təqdim olunacaq.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən on dörd hərbi bazasına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti olaraq bağlayıb.

    Əbu-Dabid Zayed aeroportu hücum
    При атаке БПЛА на аэропорт в Абу-Даби погиб один человек, есть пострадавшие

    Son xəbərlər

    04:18

    İran İsrailə növbəti raket zərbələri dalğasına başlayıb

    Digər ölkələr
    04:03
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Od kultu və Tanrı inancının qovuşduğu cəmrə anlayışı

    Daxili siyasət
    03:48

    Əbu-Dabidə hava limanına PUA hücumu nəticəsində bir nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    03:07

    Pakistan BMT TŞ-nin İranla bağlı iclasında gərginliyin dayandırılmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    02:50

    Qazaxıstan vətəndaşlarını İranı Azərbaycan vasitəsilə tərk etməyə çağırıb

    Region
    02:29

    Ərdoğan Trampdan sonra BƏƏ və Qətər liderləri ilə körfəz ölkələrindəki vəziyyəti müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Region
    02:25

    İsraildə İranın zərbələri nəticəsində ilk ölüm faktı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    02:19

    Tokayev bir sıra Fars körfəzi ölkələrinin liderlərinə həmrəylik məktubları göndərib

    Region
    02:06

    Tramp Xameneinin ölümünü rəsmən təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti