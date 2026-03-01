При атаке БПЛА на аэропорт в Абу-Даби погиб один человек, есть пострадавшие

В результате атаки дрона на международный аэропорт Зайед в Абу-Даби погиб один человек, еще семеро получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Управления аэропортов эмирата в соцсети Х.

"Власти Абу-Даби реагируют на нападение на международный аэропорт Зайед с помощью дрона, в результате которого погиб один гражданин из азиатской страны и семь человек получили ранения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что дополнительная информация об инциденте будет предоставлена позже.

Утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.