Нетаньяху: Израиль и США начали операцию по устранению существующей угрозы со стороны Ирана - ОБНОВЛЕНО
Другие страны
- 28 февраля, 2026
- 12:27
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан страны следовать указаниям Главного командования тыла.
Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.
По его словам, Израиль и США приступили к операции по устранению существующей угрозы со стороны Ирана.
"Я обращаюсь к вам, граждане Израиля, с призывом следовать указаниям Главного командования тыла. В ближайшие дни во время операции "Рык льва" нам всем потребуется выдержка и сила духа", - отметил он в ходе своего обращения.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит совещание в узком составе в связи с ситуацией вокруг Ирана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.
Последние новости
12:28
КСИР операцией "Конец потопа" ответит на удары по ИрануВ регионе
12:27
Нетаньяху: Израиль и США начали операцию по устранению существующей угрозы со стороны Ирана - ОБНОВЛЕНОДругие страны
12:21
ЦАХАЛ: Иран запустил ракеты в сторону ИзраиляВ регионе
12:17
Трамп допустил гибель американских военнослужащих в ходе операции против ИранаВ регионе
12:11
Трамп призвал иранских военных сложить оружиеВ регионе
12:10
СМИ: В Иране ударам подверглись резиденция президента, дома чиновников - ОБНОВЛЕНОВ регионе
12:06
Видео
В Джалилабаде временный мост снова пришел в аварийное состояниеПроисшествия
12:01
Азербайджан призывает своих граждан воздержаться от поездок в ИзраильДругие
12:00