Нетаньяху: Израиль и США начали операцию по устранению существующей угрозы со стороны Ирана - ОБНОВЛЕНО

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан страны следовать указаниям Главного командования тыла.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

По его словам, Израиль и США приступили к операции по устранению существующей угрозы со стороны Ирана.

"Я обращаюсь к вам, граждане Израиля, с призывом следовать указаниям Главного командования тыла. В ближайшие дни во время операции "Рык льва" нам всем потребуется выдержка и сила духа", - отметил он в ходе своего обращения.

11:40

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит совещание в узком составе в связи с ситуацией вокруг Ирана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.