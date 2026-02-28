Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией удары по Ирану
    Нетаньяху: Израиль и США начали операцию по устранению существующей угрозы со стороны Ирана - ОБНОВЛЕНО

    • 28 февраля, 2026
    • 12:27
    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан страны следовать указаниям Главного командования тыла.

    Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

    По его словам, Израиль и США приступили к операции по устранению существующей угрозы со стороны Ирана.

    "Я обращаюсь к вам, граждане Израиля, с призывом следовать указаниям Главного командования тыла. В ближайшие дни во время операции "Рык льва" нам всем потребуется выдержка и сила духа", - отметил он в ходе своего обращения.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит совещание в узком составе в связи с ситуацией вокруг Ирана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

    Netanyahu: ABŞ-la İran tərəfindən mövcud təhlükənin aradan qaldırılması üzrə əməliyyata başlamışıq - YENİLƏNİB
    Netanyahu: Israel and US launched operation to eliminate Iran's existing threat – UPDATED

