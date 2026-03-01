Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Израиле заявили о первой погибшей в результате иранских ударов

    Другие страны
    • 01 марта, 2026
    • 02:19
    В Израиле заявили о первой погибшей в результате иранских ударов

    Женщина в возрасте около 40 лет скончалась, еще 20 человек получили травмы в израильской столице Тель-Авиве в результате иранских ударов.

    Как передает Report, об этом сообщает местный 12-й телеканал со ссылкой на службу скорой помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида", MDA).

    Согласно предоставленной медиками информации, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, у еще троих диагностированы ранения средней тяжести, 16 человек получили легкие травмы.

    Утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

    Удары по Ирану Тель-Авив
    İsraildə İranın zərbələri nəticəsində ilk ölüm faktı qeydə alınıb

    Последние новости

    02:43

    Казахстан рекомендовал своим гражданам покинуть Иран через Азербайджан

    В регионе
    02:19

    В Израиле заявили о первой погибшей в результате иранских ударов

    Другие страны
    02:02

    Трамп официально подтвердил гибель Хаменеи - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    02:01
    Фото

    Выехавший из Баку автобус прибыл в Нахчыван

    Внутренняя политика
    01:57

    Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Иране и странах Персидского залива

    В регионе
    01:53

    Токаев направил послания солидарности лидерам ряда стран Персидского залива

    В регионе
    01:41

    Генсек ООН осудил удары США и Израиля по Ирану

    Другие страны
    01:18

    КСИР заявил о новой волне ракетных атак по американским и израильским целям

    В регионе
    00:56

    Трамп: При ударах по Ирану погибли многие члены иранского руководства

    Другие страны
    Лента новостей