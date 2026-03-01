В Израиле заявили о первой погибшей в результате иранских ударов

Женщина в возрасте около 40 лет скончалась, еще 20 человек получили травмы в израильской столице Тель-Авиве в результате иранских ударов.

Как передает Report, об этом сообщает местный 12-й телеканал со ссылкой на службу скорой помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида", MDA).

Согласно предоставленной медиками информации, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, у еще троих диагностированы ранения средней тяжести, 16 человек получили легкие травмы.

Утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.