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    Албанский храм в Шеки в январе-сентябре посетили более 40 тыс. туристов

    Туризм
    • 21 октября, 2026
    • 11:27
    Албанский храм в Шеки в январе-сентябре посетили более 40 тыс. туристов

    Историко-архитектурный заповедник "Киш" (Албанский храм) в Шеки в январе-сентябре посетили 40 278 туристов.

    Об этом Report заявила экскурсовод заповедника Гюльназ Расулова.

    По ее словам, из них 21 615 (54%) - местные, 18 663 (46%) - иностранные туристы.

    "Сюда приезжают туристы со всего мира. В этом году среди посетителей было много граждан Индии, Южной Кореи, Китая и Израиля. Летом у нас также были группы из Германии и Америки. Некоторые туристы из Турции также посещали заповедник группами", - отметила Расулова.

    Она добавила, что заповедник способствует экономическому развитию Шеки: "Люди, приезжающие сюда для посещения памятника, пользуются магазинами, ресторанами и гостевыми домами, покупают сельхозпродукцию. Заповедник способствует развитию сельского туризма".

    Историко-архитектурный заповедник Киш Шеки
    Şəkidəki Alban məbədini 9 ayda 40 mindən çox turist ziyarət edib
    Over 40,000 tourists visit Albanian temple in Shaki in nine months
    MiniBoss
    44 filmi

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