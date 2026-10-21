Албанский храм в Шеки в январе-сентябре посетили более 40 тыс. туристов

Историко-архитектурный заповедник "Киш" (Албанский храм) в Шеки в январе-сентябре посетили 40 278 туристов.

Об этом Report заявила экскурсовод заповедника Гюльназ Расулова.

По ее словам, из них 21 615 (54%) - местные, 18 663 (46%) - иностранные туристы.

"Сюда приезжают туристы со всего мира. В этом году среди посетителей было много граждан Индии, Южной Кореи, Китая и Израиля. Летом у нас также были группы из Германии и Америки. Некоторые туристы из Турции также посещали заповедник группами", - отметила Расулова.

Она добавила, что заповедник способствует экономическому развитию Шеки: "Люди, приезжающие сюда для посещения памятника, пользуются магазинами, ресторанами и гостевыми домами, покупают сельхозпродукцию. Заповедник способствует развитию сельского туризма".