Казахстан рекомендовал своим гражданам покинуть Иран через Азербайджан

Гражданам Казахстана рекомендуется взаимодействовать с дипломатическими представительствами для проработки возможных вариантов выезда с территории Ирана через сухопутные границы с Азербайджаном.

Как передает местное бюро Report, об этом заявили в казахстанском МИД.

Кроме того, на фоне закрытия воздушного пространства Ирана и временной приостановки авиасообщения гражданам Казахстана рекомендовали рассмотреть различные альтернативы выезда с иранской территории через Армению, Турцию и Туркменистан.

"Казахстанцам настоятельно рекомендуется максимально усилить меры личной безопасности, воздержаться от посещения мест массового скопления людей и участия в публичных мероприятиях, ограничить необязательные поездки, регулярно отслеживать сообщения официальных органов, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также быть готовыми к возможным чрезвычайным ситуациям", - указали во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее стало известно, что через погранично-пропускной пункт "Астара" в Азербайджан были эвакуированы один гражданин Италии и 12 азербайджанских граждан.

Утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.