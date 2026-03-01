Пакистан на заседании Совбеза ООН по Ирану призвал к прекращению эскалации

Исламабад выступает за исключительно мирное урегулирование кризиса на Ближнем Востоке и призывает стороны конфликта вернуться к переговорам.

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель Пакистана при ООН Асим Ифтихар Ахмад на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ударам США и Израиля по Ирану.

"Пакистан призывает все стороны немедленно остановить эскалацию и срочно возобновить дипломатию с целью достижения мирного, согласованного решения этого кризиса", - сообщил постпред.

Ахмад подчеркнул, что в регионе, и без того охваченном напряженностью, необходимо придерживаться принципов диалога в соответствии с правами и обязательствами сторон.

По словам дипломата, Пакистан последовательно отстаивает приоритет мирных методов решения споров и считает важным избегать конфронтации.

Утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.