Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Пакистан на заседании Совбеза ООН по Ирану призвал к прекращению эскалации

    Другие страны
    • 01 марта, 2026
    • 02:58
    Пакистан на заседании Совбеза ООН по Ирану призвал к прекращению эскалации

    Исламабад выступает за исключительно мирное урегулирование кризиса на Ближнем Востоке и призывает стороны конфликта вернуться к переговорам.

    Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель Пакистана при ООН Асим Ифтихар Ахмад на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ударам США и Израиля по Ирану.

    "Пакистан призывает все стороны немедленно остановить эскалацию и срочно возобновить дипломатию с целью достижения мирного, согласованного решения этого кризиса", - сообщил постпред.

    Ахмад подчеркнул, что в регионе, и без того охваченном напряженностью, необходимо придерживаться принципов диалога в соответствии с правами и обязательствами сторон.

    По словам дипломата, Пакистан последовательно отстаивает приоритет мирных методов решения споров и считает важным избегать конфронтации.

    Утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

    Пакистан Совбез ООН Удары по Ирану
    Pakistan BMT TŞ-nin İranla bağlı iclasında gərginliyin dayandırılmasına çağırıb

    Последние новости

    03:39

    При атаке БПЛА на аэропорт в Абу-Даби погиб один человек, есть пострадавшие

    Другие страны
    03:13

    Эрдоган провел телефонные разговоры с лидерами США, ОАЭ и Катара - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    02:58

    Пакистан на заседании Совбеза ООН по Ирану призвал к прекращению эскалации

    Другие страны
    02:43

    Казахстан рекомендовал своим гражданам покинуть Иран через Азербайджан

    В регионе
    02:19

    В Израиле заявили о первой погибшей в результате иранских ударов

    Другие страны
    02:02

    Трамп официально подтвердил гибель Хаменеи - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    02:01
    Фото

    Выехавший из Баку автобус прибыл в Нахчыван

    Внутренняя политика
    01:53

    Токаев направил послания солидарности лидерам ряда стран Персидского залива

    В регионе
    01:41

    Генсек ООН осудил удары США и Израиля по Ирану

    Другие страны
    Лента новостей