ЦАХАЛ объявил о начале новой серии ударов по Иран

Армия обороны Израиля сообщила о новом ударе по военным объектам Ирана.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена в телеграм-канале армейской пресс-службы.

Заявленная цель новой атаки - баллистические ракеты и системы противовоздушной обороны Ирана.

После этого, как передает иранское агентство Mehr, в Тегеране прозвучали как минимум два взрыва. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.