ЦАХАЛ объявил о начале новой серии ударов по Иран
- 01 марта, 2026
- 04:51
Армия обороны Израиля сообщила о новом ударе по военным объектам Ирана.
Как передает Report, соответствующая публикация размещена в телеграм-канале армейской пресс-службы.
Заявленная цель новой атаки - баллистические ракеты и системы противовоздушной обороны Ирана.
После этого, как передает иранское агентство Mehr, в Тегеране прозвучали как минимум два взрыва. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
Утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.