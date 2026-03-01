ЦАХАЛ объявил о начале новой серии ударов по Иран

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    01 марта, 2026
    Армия обороны Израиля сообщила о новом ударе по военным объектам Ирана.

    Как передает Report, соответствующая публикация размещена в телеграм-канале армейской пресс-службы.

    Заявленная цель новой атаки - баллистические ракеты и системы противовоздушной обороны Ирана.

    После этого, как передает иранское агентство Mehr, в Тегеране прозвучали как минимум два взрыва. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

    Утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

