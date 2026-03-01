Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Иране и странах Персидского залива

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом в соцсети Х написал руководитель Управления коммуникации при Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

Он сообщил, что лидеры двух стран обсудили последнюю ситуацию в Иране и странах Персидского залива.

Утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.