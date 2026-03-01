Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Иране и странах Персидского залива

    В регионе
    • 01 марта, 2026
    • 01:57
    Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Иране и странах Персидского залива

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х написал руководитель Управления коммуникации при Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

    Он сообщил, что лидеры двух стран обсудили последнюю ситуацию в Иране и странах Персидского залива.

    Утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

    Реджеп Тайип Эрдоган Дональд Трамп телефонный разговор Бурханеттин Дуран Удары по Ирану
    Ərdoğan Trampla İran və körfəz ölkələrindəki son vəziyyəti müzakirə edib

    Последние новости

    02:19

    В Израиле заявили о первой погибшей в результате иранских ударов

    Другие страны
    02:02

    Трамп официально подтвердил гибель Хаменеи - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    02:01
    Фото

    Выехавший из Баку автобус прибыл в Нахчыван

    Внутренняя политика
    01:57

    Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Иране и странах Персидского залива

    В регионе
    01:53

    Токаев направил послания солидарности лидерам ряда стран Персидского залива

    В регионе
    01:41

    Генсек ООН осудил удары США и Израиля по Ирану

    Другие страны
    01:18

    КСИР заявил о новой волне ракетных атак по американским и израильским целям

    В регионе
    00:56

    Трамп: При ударах по Ирану погибли многие члены иранского руководства

    Другие страны
    00:50
    Фото

    В Колумбийском университете США почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Другие страны
    Лента новостей