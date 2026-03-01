Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Иране и странах Персидского залива
В регионе
- 01 марта, 2026
- 01:57
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.
Как передает Report, об этом в соцсети Х написал руководитель Управления коммуникации при Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.
Он сообщил, что лидеры двух стран обсудили последнюю ситуацию в Иране и странах Персидского залива.
Утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.
Последние новости
02:19
В Израиле заявили о первой погибшей в результате иранских ударовДругие страны
02:02
Трамп официально подтвердил гибель Хаменеи - ОБНОВЛЕНОДругие страны
02:01
Фото
Выехавший из Баку автобус прибыл в НахчыванВнутренняя политика
01:57
Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Иране и странах Персидского заливаВ регионе
01:53
Токаев направил послания солидарности лидерам ряда стран Персидского заливаВ регионе
01:41
Генсек ООН осудил удары США и Израиля по ИрануДругие страны
01:18
КСИР заявил о новой волне ракетных атак по американским и израильским целямВ регионе
00:56
Трамп: При ударах по Ирану погибли многие члены иранского руководстваДругие страны
00:50
Фото