İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ərdoğan Trampdan sonra BƏƏ və Qətər liderləri ilə körfəz ölkələrindəki vəziyyəti müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Region
    • 01 mart, 2026
    • 02:29
    Ərdoğan Trampdan sonra BƏƏ və Qətər liderləri ilə körfəz ölkələrindəki vəziyyəti müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan BƏƏ Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyan və Qətər Əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Al Tani ilə telefon danışığı aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsi yayıb.

    Bildirilib ki, Ərdoğan həmkarları ilə regiondakı son vəziyyəti müzakirə edib. Bununla yanaşı, Türkiyə Prezidenti BƏƏ-yə hücumlara görə təəssüf etdiyini qarşı tərəfin diqqətinə çatdırıb.

    Daha əvvəl Ərdoğanla ABŞ-dən olan həmkarı Donald Tramp arasında telefon danışığı baş tutmuşdu.

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla amerikalı həmkarı Donald Tramp arasında telefon danışığı baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Burhanettin Duran "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşıb.

    O, iki ölkə liderinin İran və körfəz ölkələrindəki son vəziyyəti müzakirə etdiyini bildirib.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Donald Tramp telefon danışığı
    Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Иране и странах Персидского залива

    Son xəbərlər

    02:50

    Qazaxıstan vətəndaşlarını İranı Azərbaycan vasitəsilə tərk etməyə çağırıb

    Region
    02:29

    Ərdoğan Trampdan sonra BƏƏ və Qətər liderləri ilə körfəz ölkələrindəki vəziyyəti müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Region
    02:25

    İsraildə İranın zərbələri nəticəsində ilk ölüm faktı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    02:19

    Tokayev bir sıra Fars körfəzi ölkələrinin liderlərinə həmrəylik məktubları göndərib

    Region
    02:06

    Tramp Xameneinin ölümünü rəsmən təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    01:51

    BMT Baş katibi ABŞ və İsrailin İrana hücumlarını qınayıb

    Digər ölkələr
    01:45
    Foto

    Bakıdan yola düşən avtobus Naxçıvana çatıb

    Daxili siyasət
    01:03

    Tramp: Endirilən zərbələr nəticəsində İran rəhbərliyinin bir çox üzvü həlak olub

    Digər ölkələr
    00:50

    İran ABŞ və İsrailə qarşı yeni raket hücumları dalğası başladıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti