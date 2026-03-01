Mehr: В канцелярии Хаменеи подтвердили смерть его родственников

Дочь, зять и внук верховного лидера Ирана Али Хаменеи погибли в результате авиаударов, нанесенных США и Израилем.

Об этом Report передает со ссылкой на информационное агентство Mehr.

Издание отметило, что в канцелярии верховного лидера Ирана подтвердили известие о гибели его дочери, зятя и внука.

Также отмечается, что одна из невесток Хаменеи также погибла в результате атаки, произошедшей утром в субботу. Кроме того, в мэрии Тегерана заявили о гибели зятя и невестки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ранее президент США Дональд Трамп Заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате совместной операции американских и израильских сил.

Утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.