İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    ADA Universitetində xaricdə təhsil alan məzunlar üçün karyera sərgisi keçirilib

    Elm və təhsil
    • 28 fevral, 2026
    • 11:48
    ADA Universitetində xaricdə təhsil alan məzunlar üçün karyera sərgisi keçirilib

    Dövlət Proqramı İdarəetmə Qrupunun təşkilatçılığı ilə ADA Universitetində "Gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil almalarına dair 2022-2028-ci illər üçün Dövlət Proqramı" məzunları üçün "Qlobal təhsildən milli inkişafa" adlı karyera sərgisi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə elm və təhsil nazirinin müavini Həsən Həsənli, ADA Universitetinin prorektoru, deputat Fariz İsmayılzadə, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini Rəşad Mustafayev, eləcə də tələbələr iştirak ediblər.

    Elm və təhsil nazirinin müavini Həsən Həsənli dövlətin insan kapitalına verdiyi önəmi xüsusi vurğulayıb:

    "Xaricdə təhsilə dair Dövlət Proqramı Azərbaycanda rəqabətədavamlı kadr potensialının formalaşdırılmasına yönəlmiş dövlət siyasətinin uğurlu nümunələrindən biri olmaqla yanaşı, gənclərin qazandığı beynəlxalq təcrübə ölkənin gələcək inkişafının əsas hərəkətverici qüvvələrindən hesab olunur".

    ADA Universitetinin prorektoru Fariz İsmayılzadə məzunlara müraciət edərək onların beynəlxalq mühitdə əldə etdikləri akademik nailiyyətlərin yerli qurumların fəaliyyətinə yeni və mütərəqqi yanaşmalar gətirəcəyinə əminliyini ifadə edib.

    Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini Rəşad Mustafayev də, öz növbəsində, Dövlət Proqramı məzunlarının əmək bazarında rəqabət üstünlüyünə malik olduqlarını bildirib və onlar üçün yaradılan əlverişli məşğulluq perspektivlərindən söz açıb.

    Rəsmi hissənin ardınca karyera sərgisi açıq elan olunub.

    Sərgidə 40-dan çox nüfuzlu dövlət və özəl qurumu təmsil olunub. Məzunlar birbaşa işəgötürənlərlə ünsiyyət qurmaq, CV-lərini təqdim etmək və gələcək karyera imkanlarını müzakirə etmək fürsəti əldə ediblər.

    Qeyd edək ki, tədbirin keçirilməsində məqsəd Dövlət Proqramı çərçivəsində dünyanın aparıcı universitetlərində təhsil almış gənclərin milli əmək bazarına inteqrasiyasını təmin etmək və onların potensialını ölkəmizin dayanıqlı inkişafına yönəltməkdir.

    ADA Universitetində xaricdə təhsil alan məzunlar üçün karyera sərgisi keçirilib
    ADA Universitetində xaricdə təhsil alan məzunlar üçün karyera sərgisi keçirilib
    ADA Universitetində xaricdə təhsil alan məzunlar üçün karyera sərgisi keçirilib
    ADA Universitetində xaricdə təhsil alan məzunlar üçün karyera sərgisi keçirilib
    ADA Universitetində xaricdə təhsil alan məzunlar üçün karyera sərgisi keçirilib
    ADA Universitetində xaricdə təhsil alan məzunlar üçün karyera sərgisi keçirilib
    ADA Universitetində xaricdə təhsil alan məzunlar üçün karyera sərgisi keçirilib
    ADA Universitetində xaricdə təhsil alan məzunlar üçün karyera sərgisi keçirilib
    ADA Universitetində xaricdə təhsil alan məzunlar üçün karyera sərgisi keçirilib
    ADA Universitetində xaricdə təhsil alan məzunlar üçün karyera sərgisi keçirilib
    ADA Universitetində xaricdə təhsil alan məzunlar üçün karyera sərgisi keçirilib
    ADA Universitetində xaricdə təhsil alan məzunlar üçün karyera sərgisi keçirilib

    Son xəbərlər

    13:10

    Bəhreyndə həyəcan siqnalı işə düşüb

    Digər ölkələr
    13:08

    FHN-in "112" qaynar xəttinə hər gün 6 mindən çox zəng daxil olur

    Daxili siyasət
    13:05

    Hersoq: İrana qarşı əməliyyatın regionda tarixi dəyişikliklərə gətirib çıxaracağına ümid edirəm

    Digər ölkələr
    12:58

    İsrail HHM vasitələri İran raketini zərərsizləşdirib, zərərçəkən yoxdur - YENİLƏNİB

    Region
    12:50

    FHN-in idarə rəisi: Qaynar xəttə daxil olan müraciətlərin əksəriyyəti yalan xarakterli olur

    Daxili siyasət
    12:46

    Avstriyalı mütəxəssis Roman Yahoda Bakıda yeni əməkdaşlıq perspektivlərindən danışıb

    İdman
    12:42

    İranın paytaxtında daha iki partlayış səsi eşidilib

    Region
    12:39

    Məhdudiyyətlər səbəbindən "Flydubai"ın iki reysi Bakı aeroportuna eniş edib

    İnfrastruktur
    12:35

    Bakı-Təl-Əviv reysi İsrail hava məkanının bağlı olması səbəbindən geri qayıdıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti