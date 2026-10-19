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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    AMB valyuta mübadiləsi xidməti göstərən şirkətin vəzifəli şəxsini cərimələyib

    Maliyyə
    • 19 oktyabr, 2026
    • 11:21
    AMB valyuta mübadiləsi xidməti göstərən şirkətin vəzifəli şəxsini cərimələyib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) valyuta mübadiləsi xidməti göstərən "MMK-014" MMC-nin vəzifəli şəxsini inzibati məsuliyyətə cəlb edib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qurumun apardığı cari nəzarət prosesləri çərçivəsində "Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər tərəfindən valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının aparılması və valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə nəzarət Qaydası"nın tələblərinin pozulması aşkarlanıb. Odur ki, şirkətin vəzifəli şəxsi Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 602.4-cü maddəsinə müvafiq olaraq, 1 000 manat cərimə edilib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) MMK-014 MMC
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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