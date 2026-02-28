ASA-nın nəşr etdiyi "Təməldən təfərrüata" kitabının təqdimat mərasimi keçirilib
- 28 fevral, 2026
- 11:40
Azərbaycan İdman Akademiyasının (ASA) Fizioterapiya təhsil proqramı üzrə məsul şəxsi, Avstriyanın "Complex Core+" təşkilatının icraçı direktoru Roman Yahodanın hazırladığı "Təməldən təfərrüata" kitabının təqdimat mərasimi keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, təqdimat mərasimində gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, səhiyyə naziri Teymur Musayev, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev, ASA-nın rektoru Fuad Hacıyev, bir sıra dövlət qurumlarının məsul şəxsləri, hərbçilər, qazilər, akademiyanın əməkdaşları, idman mütəxəssisləri və digər qonaqlar iştirak ediblər.
Çıxışlarda bildirilib ki, bu kitabda öz əksini tapmış kompleks reabilitasiya və bərpa məşq hərəkətləri əsasında və Böyük Britaniyanın UCL Universitetinin protokollarına istinadən, həmin universitetin professoru, Akademiyanın magistr proqramının rəhbəri Mayk Luzmorun rəhbərliyi altında, ASA-nın idman tibbi tədqiqatları laboratoriyasının əməkdaşlarının, "İdman tibbi və reabilitasiya" magistr proqramının məzunlarının iştirakı və bu kitabın müəllifi, Avstriyanın "Complex Core" təşkilatının rəhbəri, Akademiyanın "Fizioterapiya" proqramının məsul şəxsi Roman Yahodanın heyətinin (komandasının) dəstəyi ilə hərbi qulluqçuların və qazilərin reabilitasiyası, həmçinin milli yığma komandaların idmançılarının funksional diaqnostikası və tibbi-bioloji müşayiəti ilə həyata keçirilib.
Müharibə və post-müharibə dövründə reabilitasiyadan keçən 110 hərbi qulluqçunun 75%-i sağlamlığı bərpa olunduqdan sonra yenidən ordu sıralarına qayıdıb.
İdman tibbi tədqiqatları laboratoriyasında müxtəlif idman növləri üzrə milli federasiyaların və klubların ümumilikdə 500-dən çox idmançısının funksional diaqnostikası və tibbi-bioloji müşayiəti ilə həyata keçirilib.
ASA və "Complex Core" təşkilatının birgə layihəsi olan bu kitab ölkəmizdə bu sahə üzrə çap edilmiş ilk tədris vəsaitidir.
Kitabın reabilitasiya, idman məşqi, fiziki hərəkətlər mövzusunda məzmuna uyğun foto çəkilişləri tələbələrin iştirakı ilə "MediaLab"da, tərtibatı isə idman jurnalistikası magistrlərinin vasitəsilə İdman Akademiyasında aparılıb.
Bildirilib ki, kitab tələbələr üçün dərs vəsaiti olmaqla yanaşı, həm də fizioterapistlər, məşqçilər, fitnes mütəxəssisləri üçün gündəlik iş fəaliyyətlərində istifadə edə biləcək bir bələdçi olacaq.
Daha sonra müəllif oxucular üçün kitabları imzalayıb, onların suallarını cavablandırıb.
Sonda xatirə fotosu çəkdirilib.